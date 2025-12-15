Реклама

14:31, 15 декабря 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение впервые за пять дней
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое закодированное сообщение. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «УВБ-76 эфир».

По информации канала, новое послание было зафиксировано 15 декабря в 13:02 по московскому времени.

«НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779», — сообщалось в эфире.

В последний раз «Радио Судного дня» передала четыре сообщения 11 декабря, в которых звучали «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

Ранее стало известно, что в послания радиостанции усмотрели намек на возможный конфликт. Отмечается, что в начале декабря УВБ-76 передала около 15 необычных сообщений, которые вызывают обеспокоенность по поводу начала третьей мировой войны, поскольку «Радио Судного дня» активно передает послания на фоне глобальных кризисов.

