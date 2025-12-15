Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:45, 15 декабря 2025Спорт

Российский лыжник рассказал о помощи иностранцев на первом после возвращения турнире

Лыжник Коростелев: Иностранцы помогали с оборудованием на этапе Кубка мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о помощи иностранцев на этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в швейцарском Давосе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил нехватку опыта на спусках на первом после возвращения турнире, однако заявил, что проблем с сервисом лыж не возникло из-за помощи соперников. Он подчеркнул, что иностранные коллеги, включая Маркуса Крамера и итальянцев, оказали значительную помощь в подготовке оборудования.

Ранее дебют Коростелева оценила его мать — призер чемпионата мира и Олимпиады Наталья Коростелева. Она отметила, что никто не ожидал от лыжника ничего сверхъестественного.

Коростелев дебютировал на Кубке мира на этапе в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россиянин не прошел в финал спринта, занял 25-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем, но получил четыре квоты для выступления на зимних Олимпийских играх-2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Трамп остался доволен переговорами США и Украины

    Каллас оценила вероятность конфискации российских активов фразой «я оптимист по натуре»

    США понадеялись на соглашение России и Украины в следующие выходные

    Младшая дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

    Российский лыжник рассказал о помощи иностранцев на первом после возвращения турнире

    Россиянин взял кредиты на девушку и избил ее из-за нежелания их платить

    «Радиостанция Судного дня» передала три загадочных слова

    В Госдуме раскритиковали депутата из-за родившей на другом континенте супруги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok