Российский лыжник рассказал о помощи иностранцев на первом после возвращения турнире

Лыжник Коростелев: Иностранцы помогали с оборудованием на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о помощи иностранцев на этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в швейцарском Давосе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил нехватку опыта на спусках на первом после возвращения турнире, однако заявил, что проблем с сервисом лыж не возникло из-за помощи соперников. Он подчеркнул, что иностранные коллеги, включая Маркуса Крамера и итальянцев, оказали значительную помощь в подготовке оборудования.

Ранее дебют Коростелева оценила его мать — призер чемпионата мира и Олимпиады Наталья Коростелева. Она отметила, что никто не ожидал от лыжника ничего сверхъестественного.

Коростелев дебютировал на Кубке мира на этапе в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россиянин не прошел в финал спринта, занял 25-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем, но получил четыре квоты для выступления на зимних Олимпийских играх-2026.