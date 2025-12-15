Реклама

Путешествия
15:30, 15 декабря 2025Путешествия

Российского продюсера заставили расплачиваться за пронос подарка от фанатов в самолет

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Российского певца, продюсера и шоумена Михаила Турецкого заставили расплачиваться за пронос подарка от фанатов в самолет. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Турецкий провел концерт в Самаре, на котором поклонники подарили ему картину. В багаж продюсер убирать ценный подарок не захотел и прошел с ним все пункты досмотра в аэропорту Курумоч.

Однако у выхода на посадку вещь не вошла в калибратор, и тогда работница авиакомпании SmartAvia отказалась пускать Турецкого вместе с ней в салон. Он заметил, что ни на стойке регистрации, ни на других этапах контроля у сотрудников аэропорта не возникло к его ручной клади каких-либо вопросов. На это девушка заявила: «Вы не были с этим по-любому». В итоге с продюсера потребовали деньги за дополнительное место для личных вещей. Также ему предложили написать жалобу на авиагавань.

Турецкий заплатил 5,7 тысячи рублей, но остался недоволен действиями авиакомпании. «Первый раз с таким сталкиваюсь. Артистам подарили маленькую картину, а ее нельзя взять в самолет. Основной аргумент — что она не влезает (в калибратор — прим. «Ленты.ру»). Но за деньги она сразу уменьшается в размерах», — возмутился он.

Ранее авиакомпания Ryanair отказалась пускать на борт рыдающую женщину, которая встала перед сотрудниками перевозчика на колени. Уточнялось, что это произошло из-за ее большого багажа.

