Матвей Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

Голкипер сборной России и парижского ПСЖ Матвей Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии французского клуба. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вратарь отметил, что присутствует на снимке. «Всегда чувствовал себя некомфортно пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию», — написал футболист.

Об удалении Сафонова с командной фотографии ПСЖ стало известно ранее, 15 декабря. Снимок был сделан перед посадкой на самолет, который должен доставить футболистов на Межконтинентальный кубок в Катар. Сафонов присутствует на видео, а на фото его голова и туловище стерты. При этом журналисты обратили внимание на то, что на снимке можно заметить ноги вратаря.

6 декабря Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ. После этого он провел еще два подряд матча за парижан.