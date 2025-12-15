Собиравший морские огурцы мужчина стал жертвой крокодила

На филиппинском острове Палаван крокодил растерзал мужчину. Об этом сообщает KAMI.
26-летний Балабак отправился собирать морские огурцы с тремя приятелями. Они занимались ловлей в прибрежных водах района Барангай Агутаян, когда на мужчину внезапно напал хищник и вцепился ему в голову. Спасти Балабака не удалось.
Инцидент вызвал серьезное беспокойство у местных жителей. На прошлой неделе в окрестностях села был пойман четырехметровый крокодил, которого подозревают в нападении на собак. Подтвердить это пока не удалось, однако власти ведут расследование.
Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, 59-летний Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Хищник утащил его под воду, когда он решил искупаться с друзьями.