04:02, 15 декабря 2025Из жизни

Собиравший морские огурцы мужчина стал жертвой крокодила

На Филиппинах крокодил убил мужчину, который собирал морские огурцы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

На филиппинском острове Палаван крокодил растерзал мужчину. Об этом сообщает KAMI.

26-летний Балабак отправился собирать морские огурцы с тремя приятелями. Они занимались ловлей в прибрежных водах района Барангай Агутаян, когда на мужчину внезапно напал хищник и вцепился ему в голову. Спасти Балабака не удалось.

Инцидент вызвал серьезное беспокойство у местных жителей. На прошлой неделе в окрестностях села был пойман четырехметровый крокодил, которого подозревают в нападении на собак. Подтвердить это пока не удалось, однако власти ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, 59-летний Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Хищник утащил его под воду, когда он решил искупаться с друзьями.

