США предотвратили организованные пропалестинскими активистами теракты

ФБР предотвратило теракты пропалестинских активистов в канун Нового года

Американские правоохранители предотвратили серию терактов, подготовленных левыми пропалестинскими активистами движения Turtle Island Liberation Front. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Минюст и ФБР предотвратили то, что могло стать масштабным и ужасающим террористическим заговором в Центральном округе Калифорнии (округ Ориндж и Лос-Анджелес)», — указала чиновница.

По ее словам, ультралевые активисты, помимо Калифорнии, готовили теракт в Новом Орлеане. По делу задержан один подозреваемый, добавила Бонди.

14 декабря в австралийском Сиднее 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид устроили теракт, открыв стрельбу на пляже Бонди, где в момент теракта проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука.

Правоохранители подозревают преступников в связях с местной ячейкой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).