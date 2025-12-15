Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:21, 15 декабря 2025Спорт

Сычев высказался о тяжелой болезни Алдонина

Сычев назвал тяжело болеющего Алдонина самым сильным человеком из мира футбола
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Алдонин

Евгений Алдонин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев высказался о тяжелой болезни экс-партнера по национальной команде Евгения Алдонина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сычев отметил, что близко общается с Алдониным, поэтому все знал с самого начала. «Буквально вчера разговаривали. Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю», — заявил экс-форвард.

27 ноября директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл подробности о болезни Алдонина. Брейдо заявил, что футболист уже более года борется с раком поджелудочной железы.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с армейцами полузащитник дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА. Кроме того, в активе Алдонина 29 матчей в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok