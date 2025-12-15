Сычев высказался о тяжелой болезни Алдонина

Сычев назвал тяжело болеющего Алдонина самым сильным человеком из мира футбола

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев высказался о тяжелой болезни экс-партнера по национальной команде Евгения Алдонина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сычев отметил, что близко общается с Алдониным, поэтому все знал с самого начала. «Буквально вчера разговаривали. Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю», — заявил экс-форвард.

27 ноября директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо раскрыл подробности о болезни Алдонина. Брейдо заявил, что футболист уже более года борется с раком поджелудочной железы.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с армейцами полузащитник дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА. Кроме того, в активе Алдонина 29 матчей в составе сборной России.