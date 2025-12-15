В Британии оценили ущерб от ядерного удара российского «Серпа»

Daily Star: В случае ядерного удара РФ по Британии погибнут сотни тысяч человек

При возможном ядерном ударе России по Британии погибнут сотни тысяч человек, пишет таблоид Daily Star.

Британское издание использовало ресурс NUKEMAP, позволяющий оценить ущерб от использования ядерного оружия, в качестве которого Daily Star выбрало 800-килотонную российскую межконтинентальную ракету «Тополь» (по классификации НАТО — SS-25 — Sickle — «Серп»), а целей — три стратегических объекта на территории Великобритании.

В случае удара по Плимуту, где расположена крупнейшая база Королевского военно-морского флота Великобритании, погибнут 133 510 человек, 85 830 получат ранения. Площадь зоны сильного поражения составит 12,8 квадратного километра, а поражения радиацией — 18,6 «квадрата».

При ударе по Телфорду, где расположены крупные производственные площадки британского военно-промышленного комплекса, погибнут 71 350 тысяч человек, 49 040 получат ранения. При ударе по Барроу-ин-Фернессу, специализирующемуся на проектировании атомных подводных лодок, погибнут 54 060 человек, 12 620 получат ранения.

Ранее издание TWZ со ссылкой на генерал-лейтенанта армии США Франсиско Лозано сообщило, что гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») способна долететь до Москвы из Лондона.