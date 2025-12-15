В России обратились к желающей вернуть Купянск Украине

Депутат Госдумы Ивлев призвал Украину сдаться

Планы Украины по организации контрнаступления на Купянск говорят о желании Киева сорвать переговоры. ВСУ нужно сдаться, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что при начале переговоров руководство Украины пытается устроить какую-либо провокацию для срыва процесса. При этом желание Киева вернуть Купянск не воплотятся в жизнь, так как тактическая и стратегическая обстановка в зоне спецоперации принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.

«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — заключил парламентарий.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.

13 декабря стало известно, что ВСУ бросили на штурм Купянска, где складывается одна из сложнейших для Киева ситуаций, несколько тысяч бывших заключенных.