Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 15 декабря 2025Россия

В России обратились к желающей вернуть Купянск Украине

Депутат Госдумы Ивлев призвал Украину сдаться
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Планы Украины по организации контрнаступления на Купянск говорят о желании Киева сорвать переговоры. ВСУ нужно сдаться, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что при начале переговоров руководство Украины пытается устроить какую-либо провокацию для срыва процесса. При этом желание Киева вернуть Купянск не воплотятся в жизнь, так как тактическая и стратегическая обстановка в зоне спецоперации принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.

«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — заключил парламентарий.

Материалы по теме:
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.

13 декабря стало известно, что ВСУ бросили на штурм Купянска, где складывается одна из сложнейших для Киева ситуаций, несколько тысяч бывших заключенных.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Доктор Мясников описал заставивший зашевелиться волосы на голове случай из практики

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok