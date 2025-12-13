ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

ВСУ бросили на штурм Купянска до 4000 экс-заключенных, они несут большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на штурм Купянска, где складывается одна из сложнейших для Киева ситуаций, несколько тысяч бывших заключенных. Как пишет Mash, отряды оснащены тяжелой техникой и пытаются наступать с западных окраин города.

По имеющимся данным, в штурмах задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ. Продвижение составляет порядка 400 метров, украинские войска несут большие потери. Также задействованы силы 19-го центра Сил специальных операций (ССО). Российские военнослужащие рассказали, что для штурма ВСУ набирали осужденных для задач, с которых часто не возвращаются. Похожую схему ВСУ применили при десанте в районе Покровска.

Кроме того, купянское направление сейчас одно из главных в зоне спецоперации по числу иностранных наемников. В основном это выходцы из Колумбии и Бразилии.

Накануне в Купянск приезжал Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский записал обращение, в котором заявил о важности результатов на фронте, поскольку от этого зависит «сила украинской дипломатии». Он снялся в Купянске на фоне стелы на выезде из города. Военный историк и аналитик Евгений Норин обратил внимание, что кадры были сделаны на западе Купянска, на улице Харьковской. «То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — написал Норин.

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / Reuters

Поездку украинского лидера на купянское направление в России назвали пиар-акцией. Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил, что это сделано, чтобы показать Западу, что Купянск находится в борьбе и еще не занят.

Военкоры показали технику НАТО для контратаки на Купянск

ВСУ спрятали в тоннеле технику НАТО для попытки контратаки на Купянск, писали «Военкоры русской весны». «Наши разведчики обнаружили в Купянске-Узловом целую бронегруппу на бронемашинах НАТО, которые проходили ремонт и усиление конструкций для защиты от дронов», — говорилось в сообщении.

Объясняя происходящее в Купянске, военный блогер Владислав Угольный заявил, что попытки ВСУ контратаковать закончатся ликвидацией плацдарма на восточном берегу реки Оскол и началом боев за Боровую. По его словам, бои близ города пойдут в пользу Вооруженных сил России после разгрома находящихся в бедственном положении 116-й, 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ. «Важно понимать, что Купянск является обеспечивающим ударом, а все [у группировки войск «Запад»] решается под Боровой и Лиманом», — заключил военблогер.

Между тем Telegram-канал «Иди и смотри» писал о попытках ВСУ деблокировать Купянск. Как сообщал источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.