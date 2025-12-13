Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на штурм Купянска, где складывается одна из сложнейших для Киева ситуаций, несколько тысяч бывших заключенных. Как пишет Mash, отряды оснащены тяжелой техникой и пытаются наступать с западных окраин города.
По имеющимся данным, в штурмах задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ. Продвижение составляет порядка 400 метров, украинские войска несут большие потери. Также задействованы силы 19-го центра Сил специальных операций (ССО). Российские военнослужащие рассказали, что для штурма ВСУ набирали осужденных для задач, с которых часто не возвращаются. Похожую схему ВСУ применили при десанте в районе Покровска.
Кроме того, купянское направление сейчас одно из главных в зоне спецоперации по числу иностранных наемников. В основном это выходцы из Колумбии и Бразилии.
Накануне в Купянск приезжал Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский записал обращение, в котором заявил о важности результатов на фронте, поскольку от этого зависит «сила украинской дипломатии». Он снялся в Купянске на фоне стелы на выезде из города. Военный историк и аналитик Евгений Норин обратил внимание, что кадры были сделаны на западе Купянска, на улице Харьковской. «То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — написал Норин.
Поездку украинского лидера на купянское направление в России назвали пиар-акцией. Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил, что это сделано, чтобы показать Западу, что Купянск находится в борьбе и еще не занят.
Военкоры показали технику НАТО для контратаки на Купянск
ВСУ спрятали в тоннеле технику НАТО для попытки контратаки на Купянск, писали «Военкоры русской весны». «Наши разведчики обнаружили в Купянске-Узловом целую бронегруппу на бронемашинах НАТО, которые проходили ремонт и усиление конструкций для защиты от дронов», — говорилось в сообщении.
Объясняя происходящее в Купянске, военный блогер Владислав Угольный заявил, что попытки ВСУ контратаковать закончатся ликвидацией плацдарма на восточном берегу реки Оскол и началом боев за Боровую. По его словам, бои близ города пойдут в пользу Вооруженных сил России после разгрома находящихся в бедственном положении 116-й, 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ. «Важно понимать, что Купянск является обеспечивающим ударом, а все [у группировки войск «Запад»] решается под Боровой и Лиманом», — заключил военблогер.
Между тем Telegram-канал «Иди и смотри» писал о попытках ВСУ деблокировать Купянск. Как сообщал источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.