В США раскрыли темпы производства гиперзвукового «Темного орла»

TWZ: В США выпускают одну гиперзвуковую ракету Dark Eagle в месяц

Американские предприятия производят одну гиперзвуковую ракету Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») в месяц. Темпы производства раскрыли в ходе визита главы Пентагона Пита Хегсета на базу Редстоунский арсенал, передает TWZ.

Отвечая на соответствующий вопрос Хегсета, неназванный офицер заявил, что сейчас армия получает по одной ракете в месяц. При этом целью остается увеличение темпов выпуска до двух изделий ежемесячно.

Издание усомнилось, что штучный комплекс способен оказать ощутимое влияние на ход возможного конфликта с равным противником. «Некоторые утверждают, что "Темный орел" — это оружие класса "серебряных пуль", которое будет производиться в слишком малом количестве и по слишком высокой цене, чтобы оказать серьезное влияние в затяжном конфликте», — пишет автор.

Проект разработки Dark Eagle запустили в 2019 году, а в 2021-м армия США получила первый прототип системы. LRHW состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). В разработку вложили более 12 миллиардов долларов.

В октябре журнал The National Interest заявил, что китайская баллистическая ракета «Дунфэн-17» (DF-17) с гиперзвуковым блоком DF-ZF — это шах и мат военной мощи США.