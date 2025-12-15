В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим только для участия в авиашоу, утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор прокомментировал сообщения индийских СМИ о том, что Нью-Дели не приблизился к сделке с Москвой о приобретении российского Су-57, поскольку индийская сторона сосредоточена на развитии собственного производства.

Обозреватель признает, что «Су-57 произвел фурор в марте прошлого года на выставке Aero India, а также в прошлом месяце на авиасалоне Dubai Air Show 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах». Сучиу пишет, что такие демонстрации впечатляют публику и часто становятся вирусными в социальных сетях, но явно не приводят к продажам.

«Это потому, что Су-57 — отличный самолет для авиашоу , но его боевая история далеко не впечатляет», — пишет автор, заключая, что «Су-57 — не лучший самолет в мире ни для чего, кроме авиашоу».

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби заметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реализацией на практике.