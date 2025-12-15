Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:02, 15 декабря 2025Наука и техника

В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу

NI: Истребитель Су-57 является лучшим только для авиашоу
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим только для участия в авиашоу, утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор прокомментировал сообщения индийских СМИ о том, что Нью-Дели не приблизился к сделке с Москвой о приобретении российского Су-57, поскольку индийская сторона сосредоточена на развитии собственного производства.

Обозреватель признает, что «Су-57 произвел фурор в марте прошлого года на выставке Aero India, а также в прошлом месяце на авиасалоне Dubai Air Show 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах». Сучиу пишет, что такие демонстрации впечатляют публику и часто становятся вирусными в социальных сетях, но явно не приводят к продажам.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

«Это потому, что Су-57 — отличный самолет для авиашоу , но его боевая история далеко не впечатляет», — пишет автор, заключая, что «Су-57 — не лучший самолет в мире ни для чего, кроме авиашоу».

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби заметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реализацией на практике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Подготовка дальневосточного леопарда к свиданию попала на видео

    Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok