Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:29, 15 декабря 2025Наука и техника

Выявлен фактор резкого снижения сердечно-сосудистых рисков

LDE: Нормальный уровень сахара при преддиабете снижает риски сердечных болезней
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom

Люди с преддиабетом, которым удалось вернуть уровень сахара в крови в нормальный диапазон, значительно реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и попадали в больницу с сердечной недостаточностью. Это показал анализ данных двух крупных долгосрочных исследований в США и Китае, опубликованный в The Lancet Diabetes & Endocrinology (LDE).

Ученые наблюдали за участниками в течение 20–30 лет и сравнили тех, у кого преддиабет перешел в ремиссию, с теми, у кого сахар оставался повышенным. В группе с нормализованным уровнем глюкозы риск сердечно-сосудистой смерти или госпитализации из-за сердечной недостаточности был примерно на 50-60 процентов ниже, а риск инфаркта и инсульта также заметно снижался.

Ремиссию преддиабета определяли по нескольким показателям, включая HbA1c — анализ, отражающий средний уровень сахара в крови за последние 2–3 месяца. Авторы подчеркивают, что сам по себе здоровый образ жизни важен, но именно возврат сахара к нормальным значениям может играть ключевую роль в долгосрочной защите сердца, дополняя стандартные меры профилактики.

Ранее ученые выяснили, что обструктивное апноэ сна может ускорять биологическое старение сердца и повышать риск преждевременной смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Подготовка дальневосточного леопарда к свиданию попала на видео

    Москвичам ответили на вопрос о снеге на Новый год

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok