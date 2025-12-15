Реклама

21:44, 15 декабря 2025

Жена Минеева высмеяла жизнь в Москве

Жена бойца MMA Минеева Екатерина высмеяла жизнь в Москве
Андрей Стрельцов
Кадр: Светлана Кононова / YouTube

Жена российского бойца смешанного стиля (MMA) Владимира Минеева высмеяла жизнь в Москве. Видео доступно в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга спортсмена выложила юмористическое видео, где сравнила повседневные траты в Ульяновске и столице: в регионе на те же деньги можно жить комфортнее, без спешки и давления. Екатерина подчеркнула, что в Москве для нормального уровня требуется огромный бюджет, иначе «человек пачкается в погоне за деньгами», а в провинции все проще и ближе к реальности.

Екатерина воспитывает троих детей, а у Владимира от прошлых отношений есть еще старшая дочь Аврора.

На данный момент Минеев принимает участие в спецоперации на Украине. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре 2022 года.

