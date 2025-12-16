Реклама

Экономика
10:47, 16 декабря 2025

«АвтоВАЗ» оценил объемы выпуска Lada

«АвтоВАЗ»: Объемы выпуска Lada в 2025 году составят почти 325 тысяч единиц
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суммарные объемы выпуска автомобилей Lada по итогам 2025 года составят порядка 325 тысяч единиц. Об этом заявил глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

Руководству компании, отметил он, пришлось серьезно скорректировать изначальный план выпуска машин на этот год. Ранее сообщалось, что концерн намерен выпустить порядка 500 тысяч автомобилей Lada. В середине сентября 2025-го Соколов заявлял о снижении показателя до «300 тысяч единиц, плюс-минус 10 процентов».

На корректировку изначального плана, добавил он, во многом повлияло резкое снижение продаж автомобилей на внутреннем рынке. Так, по итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года реализация Lada сократилась на 27 процентов, до 304 841 экземпляра. «Нам пришлось стабилизировать наше производство в зависимости от реальных продаж», — констатировал Соколов.

На фоне проблем с продажами на внутреннем рынке руководству концерна пришлось временно переводить сотрудников на четырехдневный режим рабочей недели. Трудности с реализацией авто затронули не только Lada, но и китайских автогигантов. В качестве основных причин снижения спроса эксперты называли жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов для значительной части населения и общее подорожание машин из-за регулярного повышения утильсбора. Вернуться к оптимальному графику в «АвтоВАЗе» решили с 1 января 2026 года.

    Обсудить
