Россияне обрадовались решению суда по делу Долиной

Россияне отреагировали на постановление Верховного суда, который отменил решения других судов по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, при этом сохранив право проживания в ней артистки до решения суда второй инстанции. Многие пользователи разместили посты в соцсети X, в которых обрадовались итогам заседания.

В публикациях россияне называли решение суда справедливым и поздравляли Лурье. «Долина обездолена. Теперь официально», — написал пользователь Замир Безгеев. «Теперь Долина переходит в статус окупаса (так называют в Европе людей, которые занимают чужое жилье и отказываются его покидать — прим. «Ленты.ру»)!» — заявила участница обсуждения с ником PupsadronKaty.

Еще один комментатор под ником recyrator пошутил, что Долина после проигрыша в суде выступит на «Голубом огоньке» с песней «Бродячие артисты» ансамбля «Веселые ребята». «Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом, это наш привычный дом», — привел он слова из композиции.

Верховный суд принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно ему, собственницей жилья остается Лурье. Артистке разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск покупательницы о выселении семьи певицы. Сама Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и раскритиковали артистку.