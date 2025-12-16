ФИФА назвала обладателя премии за самый красивый гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лауреата премии имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по итогам года. Об этом сообщается на сайте организации.
Обладателем приза стал аргентинец Сантьяго Монтьель из «Индепендьенте». В мае он забил мяч в чемпионате Аргентины ударом через себя из-за пределов штрафной.
Монтьель стал вторым подряд аргентинцем, получившим премию Пушкаша. В 2024-м приза был удостоен Алехандро Гарначо.
В 2025-м на приз претендовали 10 футболистов. Среди них бразильский форвард московского ЦСКА Алеррандро. В шорт-листе был его мяч в футболке бразильской «Витории».