Футболист «Манчестер Сити» набил тату на русском языке

Футболист «Манчестер Сити» Рубен Диаш набил тату на русском языке

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш сделал новую татуировку на русском языке.​ Публикация доступна в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) спортсмена.

28-летний футболист набил на правой руке фразу «Стойкий мужик». У него уже есть тату на спине.

Диаш — четырехкратный чемпион Англии с «Манчестер Сити». Также он дважды выигрывал Лигу наций вместе со сборной Португалии.

Ранее американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони признался, что некоторые русские ругательства выучил еще до переезда в Россию. Пару лет назад русские одноклубники обучили его паре слов, которые он теперь избегает использовать публично.