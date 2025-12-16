Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 16 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко собрался обсудить с Трампом Венесуэлу

Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с Трампом Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV сообщил, что в ближайшее время собирается обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом Венесуэлу. Слова политика приводит Белта.

«Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу», — заявил белорусский лидер. Он не уточнил, когда планируется беседа.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле и надеется на решение напряженной ситуации между республикой и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Уступки Украины по территориям назвали условием для урегулирования

    Попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией назвали предпосылкой его распада

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Назван простой способ быстро уснуть

    Трамп захотел убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

    Раскрыто влияние дела Долиной на сделки со вторичкой

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok