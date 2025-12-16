Лукашенко собрался обсудить с Трампом Венесуэлу

Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с Трампом Венесуэлу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV сообщил, что в ближайшее время собирается обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом Венесуэлу. Слова политика приводит Белта.

«Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу», — заявил белорусский лидер. Он не уточнил, когда планируется беседа.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле и надеется на решение напряженной ситуации между республикой и США.

