19:30, 16 декабря 2025Силовые структуры

Напавший на учительницу с ножом школьник из Петербурга отправлен в СИЗО

В Петербурге арестовали подростка, напавшего с ножом на учительницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали подростка, напавшего с ножом на учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По данным канала, школьника арестовали в больнице. До этого был проведен его допрос на предмет вербовки террористическими группами.

О нападении подростка с ножом на учителя в Петербурге стало известно утром 15 декабря. Помимо педагога, раны получил и сам девятиклассник. В СМИ сообщали, что причиной произошедшего могло стать нежелание мальчика ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мать, работающая в этой же школе.

По данным следователей, школьник нанес учительнице не менее трех ударов ножом, который он принес из дома. При этом рамки металлодетектора, установленного на входе в учебное заведение, сработали, но подростка не остановили.

Ранее сообщалось, что напавший на учительницу с ножом школьник из Петербурга проткнул ей легкое.

