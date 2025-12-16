Нож и телефон напавшего на детей в школе Подмосковья попали на видео

СК показал видео из школы в Одинцове после нападения вооруженного ученика

В подмосковной школе, где вооруженный подросток напал на детей, работают следователи и криминалисты. В региональном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» видео с места преступления.

На кадрах видны сотрудники следственной группы, которые собирают улики в туалете школы, где нападавший готовился к преступлению. Эксперты обрабатывают телефон, нож подозреваемого.

Подростку назначат комплекс судебных экспертиз для установления мотива преступления. 15-летний ученик школы признал вину.

В МВД восстановили картину случившегося. В 09:00 полиция получила сообщение из школы в Горках-2. Вооруженный подросток распылил газовый баллончик в охранника, ударил его ножом, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику. Ребенок не выжил. Охранник в реанимации.

Нападавший бросался на детей на территории учебного заведения и успел ранить двух школьников. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.