Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 16 декабря 2025Силовые структуры

Нож и телефон напавшего на детей в школе Подмосковья попали на видео

СК показал видео из школы в Одинцове после нападения вооруженного ученика
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В подмосковной школе, где вооруженный подросток напал на детей, работают следователи и криминалисты. В региональном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» видео с места преступления.

На кадрах видны сотрудники следственной группы, которые собирают улики в туалете школы, где нападавший готовился к преступлению. Эксперты обрабатывают телефон, нож подозреваемого.

Подростку назначат комплекс судебных экспертиз для установления мотива преступления. 15-летний ученик школы признал вину.

В МВД восстановили картину случившегося. В 09:00 полиция получила сообщение из школы в Горках-2. Вооруженный подросток распылил газовый баллончик в охранника, ударил его ножом, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику. Ребенок не выжил. Охранник в реанимации.

Нападавший бросался на детей на территории учебного заведения и успел ранить двух школьников. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok