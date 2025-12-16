Оценены шансы «Динамо» в дерби со «Спартаком» выиграть седьмой матч подряд в КХЛ

Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Спартак» в КХЛ коэффициентом 1,67

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эксперты отдают предпочтение бело-голубым, на их победу можно поставить с коэффициентом 1,67. Победа динамовцев в основное время оценивается коэффициентом 2,13.

Спартак является аутсайдером, итоговый успех красно-белых оценен коэффициентом 2,20. На победу Спартака в основное время можно поставить с коэффициентом 3:0.

Матч пройдет на домашнем льду «Динамо» 16 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. Если динамовцы победят, то выиграют седьмой матч подряд в КХЛ, а спартаковцы потерпят третье поражение к ряду.