Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

Букмекеры назвали теннисиста Кирьоса фаворитом матча против Соболенко

Букмекеры оценили шансы белорусской теннисистки Арины Соболенко одержать победу над австралийцем Ником Кирьосом в выставочном матче «Битва полов». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали австралийца явным фаворитом с коэффициентом 1,17 на его победу. Отмечается, что женщины никогда не побеждали в классических «Битвах полов».

При этом половина корта белорусской теннисистки будет уменьшена на 9 процентов по длине и ширине, учитывая разницу в скорости передвижения игроков. У обоих теннисистов только одна подача без права на вторую, первые два сета — до шести геймов, при необходимости третий решается тай-брейком до 10 очков.

Матч между Кирьосом и Соболенко пройдет 28 декабря в ОАЭ.