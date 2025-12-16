Подмосковье накрыл ледяной дождь

Синоптик Леус: Ледяной дождь зафиксировали на севере Подмосковья

Ледяные дожди прошли на севере Московской области, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Дмитровском районе Московской области наблюдается ледяной дождь, его зафиксировала городская метеостанция Дмитрова.

Ранее Михаил Леус сообщил, что в Москве и Подмосковье начался период затяжной оттепели. Температуры от 0 градусов и выше ожидаются вплоть до 25-27 декабря.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к 2050 году климат в Москве изменится. Синоптик объяснил, что ученые ожидают продолжение потепления на Земле до конца XXIII века.