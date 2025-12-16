Реклама

Забота о себе
10:29, 16 декабря 2025

Раскрыта неожиданная причина бессонницы

Сомнолог Макниллис: Бактерии в кишечнике могут стать причиной бессонницы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Состав микробиома кишечника напрямую влияет на качество сна, считает врач-сомнолог, консультант по медицине сна в больницах Университетского колледжа Лондона Сара Макниллис. Неожиданную причину бессонницы она раскрыла в беседе с Daily Mail.

Врач рассказала, что несколько недавних исследований показали, что кишечник определенным образом влияет на развитие бессонницы. «Есть данные, что бактерии не только вызывают проблемы со сном, но и бессонница может изменять бактериальный состав кишечника», — заявила она.

Так, по словам Макниллис, проведенное китайскими учеными исследование с участием 387 тысяч человек продемонстрировало, что у людей с явными нарушениями сна был снижен уровень семи групп бактерий. При этом выяснилось, что полезные бактерии, в том числе штаммы лактобактерий, помогают улучшить сон, так как вырабатывают при расщеплении клетчатки короткоцепочечные жирные кислоты. Врач добавила, что отсутствие сна, наоборот, провоцировало развитие колонии «плохих» бактерий.

Врач отметила, что эти выводы дают надежду на появление новых подходов к лечению бессонницы. Но их только предстоит разработать, пока же пребиотики и пробиотики, которые должны были изменить микробиоту кишечника и улучшить сон, оказались неэффективными.

Тем не менее Макниллис считает, что полученные знания уже можно применять. Людям с бессонницей она посоветовала придерживаться принципов средиземноморской диеты и не есть за три часа до сна, чтобы улучшить качество микрофлоры кишечника.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала самые распространенные причины внезапной диареи. По ее словам, чаще всего расстройство стула появляется из-за инфекций ЖКТ, пищевых отравлений или смены рациона.

