Экономика
15:39, 16 декабря 2025

Россиянин спилил три березы и попал в тюрьму

Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель деревни Дербень Тюменской области самовольно спилил три березы и поплатился, получив срок. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры на сайте.

58-летний россиянин срубил деревья в лесном массиве Голышмановского сельского участкового лесничества в августе 2025 года. Он хотел использовать древесину в личных целях и взял трактор у брата для транспортировки. По факту произошедшего было возбуждено дело о незаконной рубке леса в крупном размере.

Ущерб оценивается в 115 тысяч рублей. Суд назначил нарушителю год лишения свободы с аналогичным испытательным сроком, а также обязал компенсировать потери. Бензопилу мужчины конфисковали в доход государства.

Ранее россиянам напомнили, что за незаконно срубленную новогоднюю елку грозит штраф. Сумма может составить до четырех тысяч рублей.

