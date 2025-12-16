Российский луноход поедет изучать грунт

«Роскосмос»: Место для работы российского планетохода на Луне определено

Место для работы российского планетохода-исследователя на Луне определено. Об этом со ссылкой на замдиректора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Дениса Кутового сообщает ТАСС.

«Луноход-исследователь будет ездить по уже выбранной области, определенной на Луне, — наиболее интересной с точки зрения создания лунной базы. Он там будет ездить и исследовать грунт», — сказал руководитель.

В сентябре научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый сообщил телеканалу «Россия 24», что Россия до 2036 года планирует запустить к Луне семь космических аппаратов.

В мае президент РАН Геннадий Красников заявил, что российская лунная программа начнет финансироваться в 2025 году.