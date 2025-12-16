Столетняя китаянка поделилась секретом долголетия

В Китае столетняя долгожительница Чжун Вэньюй прославилась как фуд-блогер

Столетняя китаянка Чжун Вэньюй из Шанхая прославилась в интернете как фуд-блогер. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Чжун родилась и выросла в Чунцине на юго-западе Китая, в молодости пережила тяготы войны и нищету. По словам ее дочери, женщина считает секретом своего долголетия хороший аппетит, оптимизм и умение идти в ногу со временем. Долгожительница играет в маджонг и компьютерные игры, смотрит сериалы, обсуждает новости с семьей и никогда не жалуется на окружающих.

Образ жизни Чжун разительно отличается от привычек большинства пожилых людей, придерживающихся пресной диеты. Несмотря на отсутствие зубов, она ест самые разные блюда — от традиционных китайских до современных. Долгожительница посещает рестораны и заказывает еду через службы доставки.

Слава пришла к ней в мае после видео, где она ест крабов. Ролик выложила ее внучка, которая в начале года завела в соцсети аккаунт под названием «Столетняя сестрица Чжун». «Не ожидала, что столько людей захотят смотреть ее видео, — призналась девушка. — Но даже если бы я не снимала, бабушка все равно любит поесть. Это ее настоящая жизнь».

Ранее 108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. Сицуй Хакойси была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

