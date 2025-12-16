Реклама

22:20, 16 декабря 2025

В Госдуме отреагировали на задержание в Германии Семака с женой

Свищев после задержания Семака в Германии призвал россиян быть осторожными
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на задержание в Германии главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он призвал россиян быть осторожными в Европе и соблюдать существующие ограничения. «Но, конечно, мы не понимаем, почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками», — заявил Свищев.

О задержании Семака с супругой в аэропорту Мюнхена стало известно ранее 16 декабря. Причиной стали купленные в ЕС товары. Согласно новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.

