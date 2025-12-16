В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

Депутат Белик: Гарантии безопасности для Украины должны согласоваться с Россией

Гарантии безопасности для Украины должны согласовываться с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, Москва никогда не возражала против гарантий безопасности для Киева. «Но они должны в обязательном порядке быть согласованы с российской стороной и не противоречить нашей национальной безопасности», — сказал парламентарий.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о договоренности представителей США и Евросоюза предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины — это армия и членство в ЕС.

В Кремле, комментируя слова Мерца, подчеркнули, что российская сторона не видела текст совместного заявления лидеров Евросоюза по соответствующему вопросу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «реагировать на газетные публикации» Москва не будет.