Наука и техника
17:04, 16 декабря 2025Наука и техника

В России объяснили снайперскую точность «летающего танка»

УВЗ: Современные прицелы обеспечивают снайперскую точность Т-80БВМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «УралВагонЗавод - УВЗ»

Модернизированный «летающий» танк Т-80БВМ получил современный прицельный комплекс, который обеспечивает высокую точность при стрельбе на большие дистанции. Об этом рассказал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Производитель обратил внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий поражение целей на расстоянии 11 километров. Экипаж Т-80БВМ уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении осколочно-фугасными снарядами.

«Снайперскую точность танку производства концерна "Уралвагонзавод" обеспечивают современные прицельные приспособления и система управления огнем», — объяснил представитель концерна. Обновленный Т-80БВМ оснащен многоканальным прицелом «Сосна-У».

Танки семейства Т-80 начали называть летающими после прыжка с трамплина, который совершил Т-80У в ходе показательного выступления на выставке.

В июле Минобороны сообщило, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ. Машина, которая двигалась по пересеченной местности, разогналась до 86 километров в час.

