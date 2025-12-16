Реклама

В Воронеже из вентиляционной шахты спасли просидевшего там неделю котенка

В Воронеже сотрудники управляющей компании спасли кошку из вентиляционной шахты
Антонина Черташ
Архивное фото. Фото: Freepik

Сотрудники управляющей компании в Воронеже спасли котенка, провалившегося в вентиляционную шахту. Об этом сообщает ресурс «TV Губерния».

Жильцы многоквартирного дома на Московском проспекте 6 декабря обратились за помощью в УК «К.и.Т.» после того, как на протяжении нескольких дней слышали жалобное мяуканье из вентиляции. Специалисты оперативно осмотрели подвалы, шахты и даже квартиры, но первоначально найти источник звука не смогли. Тогда заместитель директора Олег Литовский отправился на поиски животного лично. Он опустил в шахту мобильный телефон, обмотанный скотчем с включенной камерой и фонариком, и обнаружил, что котенок находится не в основной шахте, а в примыкающем ответвлении на уровне третьего-четвертого этажа, что значительно осложняло спасение.

Тогда сотрудники УК соорудили специальную ловушку с кормом, поместили ее в основную часть шахты и дождались, пока испуганное животное самостоятельно переберется в нее из соседнего отсека. Операция завершилась успешно — истощенного, просидевшего в шахте почти неделю котенка извлекли на поверхность. После спасения животное обрело новый дом — его взяла к себе мать одного из сотрудников УК «К.и.Т.». В честь организации-спасительницы кошке дали имя Кита.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане спасли кошку, которая два дня просидела на дереве. Соответствующую информацию Четвероногое взобралось на дерево и отказывалось спускаться и «идти на переговоры» с местными жителями.

