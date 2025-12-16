Реклама

Силовые структуры
17:01, 16 декабря 2025Силовые структуры

Верховный суд России ушел принимать решение по квартире Долиной

ВС РФ удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу Долиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Верховный суд России удалился в совещательную комнату для вынесения решения по спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оглашение решение ожидается во вторник, 16 декабря.

В ходе слушаний выступила Полина Лурье, которая купила квартиру певицы. Женщина подтвердила, что приобретала жилье для себя, а не для инвестиций. Она собиралась там проживать вместе с двумя детьми восьми и четырех лет после развода. Лурье отметила, что искала квартиру сама и через риелторов, оценивая варианты с точки зрения своих пожеланий. Она уточнила, что стоимость квартиры артистки была сопоставима с рыночной. Цену снизили из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе, к тому же квартире требовался ремонт примерно за 40 миллионов рублей.

Адвокат Мария Пухова подтвердила готовность ее клиентки Долиной вернуть деньги Лурье. По ее словам, певица находилась в заблуждении и была уверена, что участвует в некой специальной операции представителей спецслужб и, как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку.

Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры и возврата ее Лурье.

