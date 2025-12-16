Реклама

00:10, 17 декабря 2025Спорт

Ягудин заявил о деградации женского одиночного катания в России

Алексей Ягудин заявил о деградации женского одиночного катания в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer China / Reuters

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил состояние женского одиночного катания в России. Спортсмен высказался на канале ДорбоFON в YouTube.

По его словам, из-за отсутствия международных турниров произошла не только стагнация, но и, возможно, деградация. «Получилось, что эта внутренняя конкуренция не настолько была мощна, чтобы продолжать подпитывать этот прогресс», — заявил Ягудин.

Ранее Ягудин отказался считать россиянку Аделию Петросян лидером фигурного катания в мире. По его словам, на данный момент на международной арене есть ряд очень хороших фигуристок.

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

