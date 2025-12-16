Реклама

18:14, 16 декабря 2025

Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

Жительница Великобритании похудела на 45 килограммов и решила снова набрать вес
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Уитни Эйнскоу похудела благодаря операции по уменьшению желудка сильнее, чем планировала. На это она пожаловалась в интервью The Sun.

31-летняя женщина рассказала, что решилась на операцию, когда весила 95 килограммов. К тому моменту она родила трех детей и слишком часто брала еду на вынос. По словам Эйнскоу, она пробовала сбросить лишний вес с помощью диет и спорта, но у нее ничего не получалось. В январе 2024 года она сделала рукавную гастропластику и похудела на 45 килограммов.

Эйнскоу призналась, что пожалела о своем решении. Сейчас ее вес ниже нормальных значений, и ей никак не удается снова его набрать. «Я буквально чувствую себя так, словно меня только что переехал грузовик, чувствую, что меня сейчас вырвет, я чувствую такую слабость, что не могу пошевелиться», — описала свое состояние она.

Женщина уверена, что у нее дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно озабочен мнимыми или преувеличенными дефектами своей внешности. «Я все еще могу смотреть в зеркало и думать, что я выгляжу толстой», — призналась она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании начала худеть, чтобы остаться в живых, и сбросила 127 килограммов без операций. Она села на диету, отказалась от сахара и увлеклась ходьбой.

