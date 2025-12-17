106-летняя женщина раскрыла два простых секрета долголетия

106-летняя британка назвала доброту секретом долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 106-й день рождения и раскрыла два простых секрета долголетия. Об этом пишет Woking News and Mail.

Джоан Кларк родилась 3 декабря 1919 года в Шеффилде. В детстве она вместе с родителями жила в Индии и Египте. В 1941 году Кларк вышла замуж и позднее стала матерью двоих детей. Во время Второй мировой войны женщина работала на заводе боеприпасов, затем была продавщицей, а в последние годы живет в доме престарелых в городе Уокинг.

Причинами своего долголетия Кларк считает позитивное отношение к жизни. «Думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего не хватает», — посоветовала 106-леттняя британка. Другими секретами долгой жизни она назвала доброту и счастье.

В честь очередного дня рождения Кларк администрация дома престарелых устроила большую вечеринку. Поздравить долгожительницу пришли ее дети, внуки и друзья, а также член парламента Эл Пинкертон.

Ранее долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и назвала лучший напиток для продления жизни. По словам 101-летнее женщины, она прожила так долго благодаря лимонаду.