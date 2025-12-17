Четыре гола россиян позволили «Миннесоте» разгромить «Вашингтон» Овечкина

Миннесота разгромила Вашингтон в матче НХЛ, четыре шайбы на счету россиян

«Миннесота Уайлд» на своей площадке разгромила «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 17 декабря и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Победить «Уайлд» помогли четыре шайбы россиян: Владимир Тарасенко оформил дубль, по голу на свой счет записали Кирилл Капризов и Данила Юров. Последний также оформил два ассиста, а Тарасенко сделал одну голевую передачу.

В составе «Вашингтона» чуть больше 15 минут на площадке провел россиянин Александр Овечкин. Он не сделал ни одного броска по воротам и закончил игру с показателем полезности «-2».

«Миннесота» набрала 45 очков и находится на третьем месте в Западной конференции. «Вашингтон» с 40 очками занимает пятую позицию в Восточной конференции.