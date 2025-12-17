Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус для участия в турнирах

Горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Это позволит 28-летней спортсменке выступать на международных соревнованиях. До этого нейтральный статус получили еще пять отечественных атлетов и один сервисер.

Плешкова — участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.