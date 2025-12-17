В России назвали способ борьбы с дипфейками

Политолог Зиновьева: Борьба с дипфейками в России требует законодательных мер

Борьба с дипфейками в России уже требует законодательных мер. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

По словам политолога, это уже можно считать долгосрочной задачей в сфере национальной безопасности. Для этого важно повышать цифровую грамотность российских граждан, а также развивать сотрудничество с ключевыми партнерами России — странами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Ответ России должен быть системным: развитие технологий детекции и маркировки контента на уровне государства, поддержка независимых каналов верификации информации на международном уровне и на уровне СМИ», — резюмировала эксперт.

Ранее Елена Зиновьева назвала дипфейки элементом гибридных стратегий. По ее словам, они уже подрывают доверие к государственным институтам.