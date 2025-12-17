Выход Half-Life 3 связали с релизом загадочной консоли

ArsTechnica: Half-Life 3 выйдет вместе с консолью Steam Machine весной 2026-го

Компания Valve может выпустить третью часть Half-Life вместе с релизом своей новой консоли. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Медиа сослалось на авторитетного игрового журналиста Майка Строу, который недавно заявил, что Valve все же выпустит Half-Life 3 после долгих лет ожидания. Специалист связал релиз игры с выпуском новой консоли Valve: «все, с кем я разговаривал, по-прежнему уверены, что Half-Life 3 станет игрой, которая выйдет одновременно со Steam Machine».

Steam Machine — новая консоль на SteamOS, которую Valve анонсировала в ноябре. С девайсом связано много загадок: до сих пор неизвестны точные характеристики игрового компьютера и его стоимость. Строу полагает, что HL3 окажется первой игрой для Steam Machine и главным эксклюзивом девайса. Это привлечет к устройству повышенное внимание геймеров.

Инсайдер подчеркнул, что ему «конкретно сказали, что весна 2026 года — это период выхода Steam Machine, Frame, Controller и Half-Life 3». При этом Майк Строу не до конца уверен, что третья часть Half-Life появится уже через несколько месяцев. Ранее известный блогер Тайлер Маквикер уверял, что HL3 почти готова, и тайтл анонсируют на мероприятии The Games Awards 2025, но этого не случилось.

