Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:41, 17 декабря 2025Наука и техника

Выход Half-Life 3 связали с релизом загадочной консоли

ArsTechnica: Half-Life 3 выйдет вместе с консолью Steam Machine весной 2026-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: TotalWeGames / YouTube

Компания Valve может выпустить третью часть Half-Life вместе с релизом своей новой консоли. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Медиа сослалось на авторитетного игрового журналиста Майка Строу, который недавно заявил, что Valve все же выпустит Half-Life 3 после долгих лет ожидания. Специалист связал релиз игры с выпуском новой консоли Valve: «все, с кем я разговаривал, по-прежнему уверены, что Half-Life 3 станет игрой, которая выйдет одновременно со Steam Machine».

Steam Machine — новая консоль на SteamOS, которую Valve анонсировала в ноябре. С девайсом связано много загадок: до сих пор неизвестны точные характеристики игрового компьютера и его стоимость. Строу полагает, что HL3 окажется первой игрой для Steam Machine и главным эксклюзивом девайса. Это привлечет к устройству повышенное внимание геймеров.

Инсайдер подчеркнул, что ему «конкретно сказали, что весна 2026 года — это период выхода Steam Machine, Frame, Controller и Half-Life 3». При этом Майк Строу не до конца уверен, что третья часть Half-Life появится уже через несколько месяцев. Ранее известный блогер Тайлер Маквикер уверял, что HL3 почти готова, и тайтл анонсируют на мероприятии The Games Awards 2025, но этого не случилось.

В середине декабря агрегатор оценок от журналистов и геймеров Metacritic назвал худшие игры 2025 года. В топ-3 попали MindsEye, Fire Emblem Shadows и Blood of Mehran.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok