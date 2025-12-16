Названы худшие игры года

MindsEye назвали худшей игрой 2025 года по версии агрегатора Metacritic

Агрегатор оценок от журналистов и геймеров Metacritic назвал худшие игры 2025 года. Список доступен на сайте медиа.

В список попали самые низкооцененные тайтлы — по версии геймеров и профессиональных обзорщиков. Худшей игрой года с рейтингом 28 по 100-балльной шкале оказалась MindsEye — приключенческий экшен для PS5, посвященный технологии нейронных имплантов. «Это одна из худших видеоигр современной эпохи, которая явно не доделана», — описали релиз журналисты проекта Metro GameCentral.

На втором месте разместили мобильную игру для iOS под названием Fire Emblem Shadows. Обзорщики назвали ее поверхностной и скучной, игра получила рейтинг 37 баллов. В топ-3 Metacritic также попала Blood of Mehran: ее раскритиковали за слабый сюжет, устаревший геймплей и плохую графику.

В антирейтинг также включили Spy Drops — 39 баллов, Gore Doctor — 40 баллов, Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition — 43 балла, Ambulance Life: A Paramedic Simulator — 44 балла, QUByte Classics: Glover — 44 балла, Scar-Lead Salvation — 44 балла, Fast & Furious: Arcade Edition — 45 баллов.

Худшей игрой 2024 года по версии Metacritic оказалась Utopia City — она получила 23 балла.

В ночь на 12 декабря жюри The Game Awards 2025 назвало Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года. Видеоигра также стала рекордсменом премии — она получила 12 номинаций и победила в 9 из них.