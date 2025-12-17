Реклама

Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

Врач Малышева заявила, что настоящая красная икра в горячей воде побелеет
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Чтобы узнать, является ли икра натуральной или нет, Малышева посоветовала поместить ее в стакан и залить горячей водой. «Если все помутнеет, а икринки побелеют, то эта икра хорошая. А если они останутся оранжевыми, то эта икра плохая», — объяснила врач.

Ранее Малышева рассказала, какое новогоднее занятие положительно влияет на мозг. Врач заявила, что благодаря ему у человека формируются нейронные связи, которые помогают сохранять память.

Перед этим Малышева предупредила о риске заразиться глистами в ресторане. По ее словам, опасность для здоровья несет популярное блюдо.

