Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

Врач Малышева заявила, что настоящая красная икра в горячей воде побелеет

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Чтобы узнать, является ли икра натуральной или нет, Малышева посоветовала поместить ее в стакан и залить горячей водой. «Если все помутнеет, а икринки побелеют, то эта икра хорошая. А если они останутся оранжевыми, то эта икра плохая», — объяснила врач.

