Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Аракчи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Благодарим иранскую сторону за товарищеский диалог между нашими лидерами. Тот факт, что нынешняя встреча уже пятая, говорит о многом с точки зрения координации нашей ближневосточной деятельности», — заявил Лавров, приветствуя иранского коллегу.

Глава российского МИД отметил, что в ходе встречи стороны затронут итоги переговоров президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, которые прошли 12 декабря в Ашхабаде. Также министры намерены обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обстановку в Палестине.

Ранее Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Ираном на 13 процентов в 2024 году и на 8 процентов в 2025-м. Он также отметил, что страны продолжают совместную работу в области сельского хозяйства, обсуждают возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии.