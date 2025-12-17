Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 17 декабря 2025Силовые структуры

Лурье отпраздновала победу над Долиной

Лурье отметила с семьей победу по делу Долиной и поблагодарила всех за поддержку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отметила с семьей победу в суде и поблагодарила всех за поддержку. Об этом она сказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале, отрывок из которого телеканал выложил в своем Telegram-канале.

По словам Лурье, она сейчас со своими детьми и семьей, вместе они радуются такому исходу судебного разбирательства. Она отметила, что это важный для них день.

Женщина надеется въехать в квартиру, как только появится такая возможность. На вопрос ведущего шоу, готова ли она рассмотреть предложение Долиной вернуть деньги в обмен на квартиру, если оно поступит, Лурье ответила, что пока артистка ей ничего не предлагала.

Мосгорсуд назначил на 25 декабря рассмотрение вопроса о выселении певицы из проданной квартиры.

16 декабря Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Право собственности оставили за покупательницей.

Теперь артистка находится в квартире незаконно. Если она не покинет ее добровольно, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Фицо рассказал о часовом споре с главой Евросовета из-за Украины

    Раскрыто максимальное время хранения оливье

    Россияне раскрыли главную мечту

    Названа главная опасность для Байкала

    Место расправы над заваленной камнями российской школьницей показал ее убийца-пенсионер

    Раскрыта доля современных ракет в РВСН

    Российским курьерам захотели запретить хаотично ездить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok