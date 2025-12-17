Лурье отпраздновала победу над Долиной

Лурье отметила с семьей победу по делу Долиной и поблагодарила всех за поддержку

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отметила с семьей победу в суде и поблагодарила всех за поддержку. Об этом она сказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале, отрывок из которого телеканал выложил в своем Telegram-канале.

По словам Лурье, она сейчас со своими детьми и семьей, вместе они радуются такому исходу судебного разбирательства. Она отметила, что это важный для них день.

Женщина надеется въехать в квартиру, как только появится такая возможность. На вопрос ведущего шоу, готова ли она рассмотреть предложение Долиной вернуть деньги в обмен на квартиру, если оно поступит, Лурье ответила, что пока артистка ей ничего не предлагала.

Мосгорсуд назначил на 25 декабря рассмотрение вопроса о выселении певицы из проданной квартиры.

16 декабря Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Право собственности оставили за покупательницей.

Теперь артистка находится в квартире незаконно. Если она не покинет ее добровольно, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.

