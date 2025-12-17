Масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию оценили

Евростат: Германский экспорт в Россию упал на 73,5 процента

За три года поставки немецких товаров и услуг в Россию упали на 73,5 процента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Так, если в январе-сентябре 2021 года компании ФРГ экспортировали в Россию товаров и услуг на 19,6 миллиарда евро, то в аналогичный период текущего года соответствующий показатель упал до 5,2 миллиарда.

Отмечается также, что в 2021 году доходы ФРГ от поставок на российский рынок оценивались в 2,3 миллиарда евро. Средний показатель 2025 года упал до 584 миллионов евро.

В начале декабря сообщалось о росте немецкого импорта в Россию. В октябре он вырос на 4,8 процента и достиг 600 миллионов евро.

В 2024 году Германия резко снизила объем внешней торговли с Россией. Закупки товаров из РФ упали почти вдвое (на 49,7 процента), до 1,81 миллиарда евро. Немецкий экспорт потерял 15,3 процента и дошел до 7,56 миллиарда евро.