Мелони назвала главного врага Евросоюза

Премьер Италии Мелони: Главным врагом ЕС стала неспособность принимать решения

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что главным врагом Евросоюза является его неспособность принимать решения. Об этом политик упомянула во время выступления в парламенте, пишет РИА Новости.

«Лично я считаю, что бесполезно, а, возможно, даже вредно метать стрелы в воображаемого врага, потому что настоящий враг, с которым нужно бороться — это наша неспособность принимать решения и идеология упадка», — отметила она.

По словам Мелони, европейский континент неспособен обратить вспять «демографическую зиму».

Ранее Джорджа Мелони заявила, что страны Европейского союза и «Большой семерки» должны соблюдать международное право, говоря об изъятии российских замороженных активов для их дальнейшего предоставления Украине в качестве беспроцентного кредита.

До этого стало известно, что Мелони скептически относится к использованию замороженных активов России для помощи Украине.