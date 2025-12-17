МИД Китая осудил планы ЕС по российским активам

МИД Китая выступил против использования активов России в ЕС для кредита Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Китая выступило против плана Европейского союза (ЕС) по использованию активов России для выдачи Украине кредита. Об этом заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул Цзякунь.

По словам представителя МИД, заинтересованные стороны должны создавать благоприятные условия для мирного процесса по Украине, а не ухудшать их.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о давлении на Бельгию из-за ее несогласия с планом по российским активам. По ее словам, это давление будет снято лишь тогда, когда ЕС придет к «общеевропейскому решению».