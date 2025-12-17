Реклама

16:06, 17 декабря 2025Бывший СССР

МИД России выразил соболезнования Таджикистану из-за трагедии в школе

Захарова: МИД России выразил соболезнования Таджикистану из-за трагедии в школе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

МИД России выразил соболезнования Таджикистану из-за трагедии в школе, произошедшей в подмосковном Одинцово. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

«МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении. Российская сторона будет руководствоваться присущим стратегическому партнерству и союзничеству с Республикой Таджикистан принципом взаимной поддержки», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что МИД России незамедлительно предложил помощь посольству Таджикистана в Москве для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения расследования.

Ранее МИД Таджикистана вызвал посла России Семена Григорьева. Ведомство вручило послу ноту с требованием провести российской стороной «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование» трагедии в Одинцово и привлечь всех причастных лиц к ответственности «по всей строгости закона». Там добавили, что посольству страны в Москве поручено находиться в постоянном контакте с родными и близкими погибшего.

