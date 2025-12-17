Реклама

Россия
16:43, 17 декабря 2025Россия

Нападение с ножом в подмосковной школе оказалось вторым за год

«Осторожно, новости»: Атака с ножом в подмосковной школе оказалась второй за год
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Нападение с ножом в подмосковной школе, произошедшее накануне, оказалось вторым подобным случаем за год в этом учебном заведении. Об этом стало известно каналу «Осторожно, новости».

Выяснилось, что в феврале 2025 года в Успенской СОШ в поселке Горки-2 семиклассник пытался напасть с ножом на девятиклассника в раздевалке. По данным канала, ученик девятого класса зашел туда забрать куртку и включил в помещении свет, что не понравилось семикласснику. Он сказал, что школьник «тут никто», и вытащил нож из своей куртки. Девятиклассник схватился за оружие рукой, порезав палец.

Директор школы вызвал полицию, но, по словам пострадавшего школьника, «дело замяли», утверждая якобы, что девятиклассник сам был нападавшим, «а у семиклассника был всего лишь брелок». Помимо этого инцидента, по словам учащихся, в школьной раздевалке происходили многочисленные драки, но камеры там так и не поставили.

Нападение в Успенской школе в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) произошло накануне. Школьник в маске ворвался в здание с ножом. Предполагается, что сначала он планировал расправиться с учительницей математики и заложить самодельную бомбу. Не найдя женщину, он напал в коридоре на охранника, пырнув его ножом и распылив в лицо газовый баллончик, затем напал на детей, спрашивая, какой они национальности. Жертвой стал 10-летний мальчик.

