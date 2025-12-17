Назначена дата рассмотрения иска Банка России к Euroclear

Предварительное заседание по иску ЦБ РФ к Euroclear пройдет 16 января

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Центробанка (ЦБ) РФ к депозитарию Euroclear, назначив предварительное заседание по делу на 16 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

В заявлении российского регулятора о подаче иска, опубликованном 12 декабря на его сайте, указывалось, что Euroclear причинил ЦБ вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами, в связи с чем незаконные шаги будут оспорены «во всех доступных компетентных органах».

Сумма требований Банка России в рамках поданного в российский суд иска оказалась четырнадцатизначной, составив 18 172 971 903 836 рублей.

На фоне этого международное рейтинговое агентство Fitch Raitings внесло бельгийский депозитарий в список компаний с негативным прогнозом.